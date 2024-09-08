◆パ・リーグロッテ―楽天（８日・ＺＯＺＯマリン）【楽天】１（右）小郷、２（二）小深田、３（中）辰己、４（三）浅村、５（一）鈴木大、６（左）渡辺佳、７（指）安田、８（遊）山崎、９（捕）石原、▽投＝内【ロッテ】１（遊）小川、２（二）藤岡、３（一）ソト、４（左）角中、５（指）ポランコ、６（中）高部、７（三）中村奨、８（捕）佐藤、９（右）藤原、▽投＝佐々木