◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（８日・神宮）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（一）大山、５（三）佐藤輝、６（左）前川、７（捕）坂本、８（遊）木浪、９（投）西勇【ヤクルト】１（中）西川、２（左）サンタナ、３（遊）長岡、４（三）村上、５（一）オスナ、６（右）沢井、７（二）山田、８（捕）内山、９（投）高梨