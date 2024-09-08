警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。山口組分裂から10年目となったいま、飛び交う情報と怪文書について。【写真】神戸山口組系池田組の幹部が銃撃された現場＊＊＊2015年8月に六代目山口組が分裂してから、今年で10年目。特定抗争指定暴力団六代目山口組の関係者らは、組を割って出て行った神戸山口組や絆會などが存在