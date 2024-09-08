台風１１号通過後の復旧作業進む中国海南省【新華社海口9月8日】台風11号の影響で中国海南省の北部は激しい雨と大風に見舞われ、深刻な被害を受けた。現在は風や雨が弱まり、省内全域で復旧作業が進んでいる。（記者/陳子薇）