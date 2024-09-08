インカレ水泳3日目は男子200m個人メドレー決勝に注目選手が集結。3レーンにはこの種目2連覇中であり、世界水泳福岡日本代表の小方颯選手（日本大学3年）。4レーンにはパリ五輪400m個人メドレー日本代表の松下知之選手（東洋大学1年）。5レーンには400m個人メドレー3位の山口哩駈選手（近畿大学1年）など、実力者が揃うレースとなりました。このハイレベルな戦いを制したのは、牧野航介選手（東洋大学2年）。大会1日目の400m個人メ