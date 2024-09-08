25〜34歳の独身男女のみなさんは、結婚についてどのように考えているのでしょうか。結婚相手紹介サービスを提供する株式会社オーネット（東京都中央区）が実施した「独身男女の結婚」に関する調査によると、約4人に1人が「結婚をしたいとは思わない」と回答したことがわかりました。また、その理由としては、「一人で生活する方が自由で気楽だから」が最も多くなったそうです。【写真】新一万円札の渋沢栄一には女たらしの黒歴史