◆ソフトバンク3―1西武（8日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクに待望の追加点が入った。1点リードの8回、先頭の今宮健太が四球で出塁するなどで1死一、三塁とすると、近藤健介が2番手ボー・タカハシの直球を右中間に運ぶ犠飛を放った。打線は2回に2点を奪った後、5回無死一、三塁、7回2死三塁などの好機を生かせず、苦しい展開が続いていた。試合前まで、近藤はリーグ3位タイの67打点を挙げているが、今季初の犠飛