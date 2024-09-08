9月7日夜、浜松市中央区のホテルで外国籍の女性従業員に対し、土下座を強要した疑いで30代の女が逮捕されました。犯行の様子は防犯カメラに写っていたとのことです。 強要の疑いで逮捕されたのは、自称・神戸市長田区に住む職業不詳の女(33)です。女は、7日午後11時半ごろ、1人で宿泊していた浜松市中央区内のホテルで、外国籍の女性従業員の接客態度に腹を立てて脅迫し、土下座をさせた疑いがもたれています。女は女性従業員を自