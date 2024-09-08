9/8(日)のWIN5対象レースの結果は、以下の通り。 的中馬番 1-4-5-17-10払戻金 429,290円的中票数 1,058票次回へのキャリーオーバー 0円 発売票数 6,488,474票発売金額 648,847,400円 ▼1レース目中山9R 白井特別勝馬：1.グラニット人気：1番人気残票：1,228,702票 ▼2レース目中京10R 浜松S勝馬：4.ヒビキ人気：3番人気残票：172,946票 ▼3レース目中山10R セプテンバ