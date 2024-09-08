8日、韓国のソウル競馬場で行われたコリアスプリント(3歳上・国際G3・ダ1200m)は、直線に入って一気に脚を伸ばした川田将雅騎手騎乗のリメイク(牡5、栗東・新谷功一厩舎)が、逃げ粘るジャスパークローネ(牡5、栗東・森秀行厩舎)を差し切って優勝した。勝ちタイムは1分10秒3。 3着にはアメリカから参戦のアナーキスト(牡5、米・D.オニール厩舎)が入った。なお、ケイアイドリー(牡7、栗東・村山