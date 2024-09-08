ソフトバンク３―１西武（パ・リーグ＝８日）――ソフトバンクの甲斐が先制の２点二塁打を放った。二回二死二、三塁で「チャンスを絶対に生かそうと」と打席に。際どい球を選球し、甘く入った６球目の速球をしっかり捉えて中堅方向に打ち返した。強肩の正捕手は、勝負強い打撃でもチームに貢献している。