気象台は、午後4時3分に、大雨警報（浸水害）を宇都宮市、下野市、壬生町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】栃木県・宇都宮市、下野市、壬生町に発表南部では、8日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宇都宮市□大雨警報【発表】・浸水8日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量45mm■下野市□大雨警報【発表】・浸水8日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大