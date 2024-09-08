河野太郎デジタル相、林芳正官房長官自民党総裁選に立候補を表明している河野太郎デジタル相は8日、マイナンバーカードに健康保険証の機能を持たせたマイナ保険証への一本化を巡り、健康保険証の廃止期限の見直しに言及した林芳正官房長官をけん制した。視察先の北海道新十津川町で記者団に「林氏も閣内で政策を推し進めてきた一人だ。発言の真意を確認しなければならない」と述べた。同じく出馬表明している林氏は熊本市で記