9回に登板し、来日初セーブを挙げたソフトバンクのヘルナンデス＝みずほペイペイドームソフトバンクが連敗を4で止めた。二回に甲斐の2点二塁打で先制、2―1の八回は近藤の犠飛で加点した。松本晴は5回2/3を1失点で2勝目。ヘルナンデスが来日初セーブを挙げた。西武の武内は7回2失点の好投実らず自身4連敗。