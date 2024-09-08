渋谷にオープンした『いくら』、福岡で連日大行列のふわとろオムレツ＆ハンバーグの夢のコラボがSNSでも話題の人気店。関西からやってきたのは、ミディアムレアで提供されて自分好みに焼ける『弾丸ハンバーグ』。大人も子どもも笑顔にする、地方から東京に初進出した人気グルメをご紹介します！関西からやってきた、肉汁溢れる弾丸ハンバーグが人気のファミレス。大きな牛すじがごろごろ入った黒カレーは、平日ランチタイム110円で