9月9日（月）の『徹子の部屋』に、川中美幸が登場する。【映像】カルーセル麻紀、高齢者を狙う犯罪に遭遇。88歳姉と住む自宅に“オレオレ詐欺”の電話デビュー47年、68歳になり益々いきいきとしている演歌歌手の川中。実は去年、自宅で転倒し腰を骨折していたことを明かす。今ではすっかり元気になったが、今回の骨折から多くの教訓を得たそうだ。川中の周りにはエネルギッシュな友人がたくさんいる。その姿を見て、これからの人生