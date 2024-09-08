大分県内に住むチェロの演奏家グループと全国のチェロ愛好家およそ150人が演奏するコンサートが大分市で開催されました。 大分県内のプロ・アマの演奏家40人余りが所属する「大分チェロ軍団」は、県内外でチャリティコンサートや被災地での支援活動を行っています。 今回、グループの結成25周年を記念して指揮に山本祐之介さんを招き、全国のチェロ愛好家とともにおよそ150人によるコンサートを大