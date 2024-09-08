太陽光発電施設から大量の銅線ケーブルを盗んだとして、山梨県警は５日、カンボジア国籍で、群馬県大泉町、無職の男（２８）（窃盗罪などで起訴）、同国籍の男（３０）（入管難民法違反などで起訴）の両被告を窃盗容疑で逮捕したと発表した。県内では銅線が盗まれる事件が相次いでおり、県警は余罪があるとみて捜査を進めている。発表などによると、両被告は、複数の人物と共謀し、今年４月２６日午後７時４５分頃〜同２７日午