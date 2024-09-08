◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（８日・東京ドーム）３連勝を狙う巨人はメンデス投手が今季２試合目となる５か月ぶりの登板、初勝利を目指して先発したが、１回にいきなり４失点（自責２）で、１死を取っただけで降板となった。打線はＤｅＮＡの先発・吉野光樹投手に５回まで６安打無得点に抑えられている。メンデスは１回、先頭の梶原昂希外野手の三ゴロを三塁・岡本和真内野手が一塁に悪送球。さらに、メンデスの一