9月8日、中山競馬場で行われた11R・京成杯オータムハンデキャップ（G3・3歳上オープン・ハンデ・芝1600m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、アスコリピチェーノ（牝3・美浦・黒岩陽一）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に14番人気のタイムトゥヘヴン（牡6・美浦・戸田博文）、3着に3番人気のサンライズロナウド（牡5・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:30.8（良）。2番人気で岩田康誠騎乗、ディオ（牡5・栗東・辻野泰之）は