9月8日、中京競馬場で行われた11R・セントウルステークス（G2・3歳上オープン・芝1200m）は、菅原明良騎乗の2番人気、トウシンマカオ（牡5・美浦・高柳瑞樹）が勝利した。1/2馬身差の2着に4番人気のママコチャ（牝5・栗東・池江泰寿）、3着に7番人気のモズメイメイ（牝4・栗東・音無秀孝）が入った。勝ちタイムは1:07.7（良）。1番人気で横山和生騎乗、ピューロマジック（牝3・栗東・安田翔伍）は13着、3番人気で丸山元気騎乗