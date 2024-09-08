8日、中山競馬場で行われた第69回京成杯オータムハンデキャップ(3歳上・GIII・芝1600m)は、C.ルメール騎手騎乗の1番人気アスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)が1位入線を果たした。 以下、14番人気タイムトゥヘヴン(牡6、美浦・戸田博文厩舎)、3番人気サンライズロナウド(牡5、栗東・安田翔伍厩舎)の順でゴール板を通過している。 【1位入線馬プロフィール】◆アスコリピチェー