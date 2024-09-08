北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が6日、呉振宇（オ・ジヌ）名称砲兵総合軍官学校を視察した。朝鮮労働党中央軍事委員会副委員長で党中央委員会の朴正天（パク・チョンチョン）書記、強純男（カン・スンナム）国防相、朝鮮人民軍（北朝鮮軍）の李永吉（リ・ヨンギル）総参謀長、鄭京擇（チョン・ギョンテク）総政治局長、金明食（キム・ミョンシク）海軍司令官、リ・チャンホ偵察総局長、党中央委員会の趙甬元（チョ・ヨンウォ