北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が第2経済委員会傘下の国防企業所と海軍基地の建設現場、造船工場を視察した。いずれの視察も日時は不明。朝鮮中央通信が8日、報じた。金正恩氏は国防工業企業所を訪れて武装装備の生産実態を確認した。朝鮮労働党中央委員会の趙甬元（チョ・ヨンウォン）、朴正天（パク・チョンチョン）、李日煥（リ・イルファン）、金才龍（キム・ジェリョン）、趙春龍（チョ・チュンリョン）、金正植（キム・