ファッションモデルを中心にタレントとして幅広く活躍中の ゆうちゃみが8日、2冊目となる写真集『ゆうちゃみsummer』（講談社）の発売記念イベントをHMV & BOOKS SHIBUYAで開催した。 彼女が挑戦した今回の写真集は、男女問わず憧れられる存在を目指し、2年前に出されたファースト写真集『ゆうな』とは異なるテイストに仕上がっている。 「前作から2年が経ちましたが、今回はもっと自分らログインして続きを読むThe post ゆう