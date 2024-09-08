◆バドミントン▽全日本社会人選手権第２日（８日、鳥取市民体育館ほか）女子ダブルスで、五十嵐（旧姓・東野）有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、桜本絢子（ヨネックス）組が３回戦で三輪音巴、佐藤芽穂組を２１―１３、２１―６で下し、９日の４回戦に進んだ。東野は、渡辺勇大（ＢＩＰＲＯＧＹ）と組んだ混合ダブルスで、パリ五輪では日本バドミントン史上初の２大会連続の銅メダルを獲得。五輪後に１３年間ともに歩んだ“ワタガ