◆日本、韓国、アジア共同開催男子プロゴルフツアーシンハン・ドンへ・オープン最終日（８日、韓国・クラブ７２ＣＣ＝７２０４ヤード、パー７２）前週のフジサンケイクラシック覇者の平田憲聖（エレコム）が１イーグル、６バーディー、２ボギーの６６で回り通算２２アンダーで逃げ切り、２週連続優勝を飾った。今季３勝目、通算５勝目。賞金ランキングはトップに浮上した。６４をマークしたトラビス・スマイス（オースト