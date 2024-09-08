【AFP＝時事】サッカーUEFAネーションズリーグ（UEFA Nations League 2024-25）は7日、各地で試合が行われ、リーグAのグループ3ではドイツとオランダがどちらも5ゴールを決めて大勝発進を果たした。ホームにハンガリーを迎えたドイツは、フロリアン・ビルツ（Florian Wirtz）とジャマル・ムシアラ（Jamal Musiala）という創造性豊かな若手2人が躍動し、5-0で勝利した。ドイツでは2014年W杯ブラジル大会（2014 World Cup）優勝