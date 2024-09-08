元コロンビア代表GKレネ・イギータ氏がアルゼンチン代表GKエミリアーノ・マルティネス(アストン・ビラ)を称賛している。アルゼンチン『TyCスポーツ』が6日に伝えた。現在58歳のイギータ氏は1990年代に活躍したGKで、トレードマークの長髪と飛び出しからドリブルで相手を抜く超攻撃的なプレースタイルで知られる。95年9月6日にウェンブリー・スタジアムで見せた“スコーピオンキック”セーブは伝説だ。そんなイギータ氏は、10