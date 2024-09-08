日本将棋連盟は8日、東京都渋谷区に完成した新しい将棋会館を報道陣に公開した。JR千駄ケ谷駅から徒歩2分の場所に建てられた地上4階地下1階建てビルの1階部分。対局室は21畳の特別対局室など12室で、対局者の体調に配慮して使われる椅子対局室もある。また、将棋道場とショップ、カフェを併設した「棋（き）の音（ね）」が10月1日にオープンする。新将棋会館の特別対局室。これから名局の舞台になっていく=2024年9月8日午前11時4