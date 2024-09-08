10月3日より放送／配信スタートするTVアニメ『きのこいぬ』のオープニング主題歌に新曲「きのこいぬ」を書き下ろしたことが発表となった。◆HY 画像 / 動画『きのこいぬ』は、徳間書店『COMICリュウ』に原作コミックが連載された蒼星きまま 著によるちょこっと不思議な日常ファンタジーアニメーション作品だ。シリーズ累計175万部を超える人気作のTVアニメ化となるもの。作品タイトルを冠したオープニング主題歌「きのこいぬ」の作