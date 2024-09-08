【マナマ（バーレーン）７日＝星野浩司】サッカー日本代表ＧＫ鈴木彩艶（ざいおん、パルマ）が、２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第２戦のバーレーン戦（１０日・リファー）に向けて現地で練習後に取材に応じ、「強い相手と戦うメンタリティーで向かっていきたい」と２戦連続の完封勝利を誓った。５日の中国戦（７〇０）は２２歳１５日でフル出場。９７年の川口能活氏（２２歳２３日）を抜き、日本人ＧＫで最年少で最終予