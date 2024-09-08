【ソウル聯合ニュース】韓国・現代自動車の軽自動車サイズのスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「キャスパー」が、電気自動車（ＥＶ）モデル発売の効果に後押しされ販売台数が増加している。１０〜１２月期は欧州、来年は日本での発売を予定している。現代によると、１〜８月のキャスパーの累計販売台数は２万８７８４台で前年同期比１．４％増加した。１〜７月（累計２万３７５３台）は前年同期に比べ少なかったが、８月の１カ月