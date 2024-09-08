まもなくマイホームが完成する予定の方で、オール電化で家を建てているために、火災保険へ加入しなくても問題ないのではないかと考える方もいるかもしれません。 今回はオール電化のマイホームの場合に、火災保険に入らなくてもいいかをまとめました。あわせて、そもそも火災保険とはどのようなものか・火災保険料の相場はどのくらいなのかもご紹介しています。火災保険への加入に関する悩みを抱えて