モデルプレス＝2024/09/08】モデルのゆうちゃみが8日、都内で開催された2nd写真集『ちゃみSummer』発売記念会見フォトセッション・囲み取材に出席。恋愛事情を明かす一幕があった。【写真】ゆうちゃみ、SEXYドレスで美背中披露◆ゆうちゃみ、恋愛事情告白背中が大胆に開いたピンクのロングドレスで登場したゆうちゃみ。同日迎えた誕生日をサプライズで祝福される一コマもあった。23歳の誕生日を迎えた心境を問われると「今年のお