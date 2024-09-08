姉・村重杏奈をゾンビから守ろうとする弟・村重匠真（中央） 村重杏奈と弟・匠真くんが７日、さいたまスーパーアリーナで開催された『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN／WINTER』に出演した。【動画】姉を守ろうとパンチする弟・匠真くん。ゆうちゃみ姉妹も参加したステージ９月５日から順次開催されるUSJハロウィーン・イベントのスペシャルステージ「TGC × USJ Halloween STAGE」に登場し