シリーズ累計175万部を超えた、ちょこっと不思議な日常ファンタジーコミック『きのこいぬ』（蒼星きまま・著／COMIC リュウ）のアニメ放送・配信が、10月3日からに決定！本PVが到着し、OP（オープニング）主題歌をHYが担当することが発表された。☆本PV場面カットやグッズの画像をチェックする（26点）＞＞＞原作は、シリーズ累計170万部、『月刊COMICリュウ』にて蒼星きままが12年にわたり連載。愛犬を失い、傷心の絵本作家・夕