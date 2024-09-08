【AFP＝時事】ベネズエラ政府は7日、7月の大統領選でニコラス・マドゥロ（Nicolas Maduro）大統領の再選に異議を唱えた野党候補のエドムンド・ゴンサレス（Edmundo Gonzalez）氏が、スペインに亡命するため出国したと発表した。ゴンサレス氏は大統領選直後から約1か月間、潜伏。自由を失う恐れがあるとして、検察からの出頭命令を3度にわたって無視した。ベネズエラの副大統領はソーシャルメディアで、ゴンサレス氏は「数日前