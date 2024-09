Cody・Lee (李)が、9月29日(日)神奈川・横浜Bay Hallを皮切りに開催するワンマンツアー『I want to be a flower』に、台湾・台北での2公演を追加することを発表した。 Cody・Lee(李) Cody・Lee (李)は、本日9月8日(日)に台湾で開催された音楽フェスティバル『JAM JAM ASIA』メインステージにセカンドヘッドライナーとして出演。ステージ上で、同ワンマンツアーの追加公演2Daysを台湾・台北