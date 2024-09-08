音楽フェス『リスアニ！LIVE 2025』が、2025年1月24日～26日に日本武道館にて開催。あわせてオールラインナップが発表された。 （関連：第2期fripSide、南條愛乃が駆け抜けた13年間の集大成と託したバトン涙と笑顔の入り混じったPhase2ラスト公演レポ） 同情報は、『リスアニ！』公式YouTubeチャンネルの生配信番組にて、9月7日に発表されたもの。今回、fripSide、内田真礼、ClariS、結束バンド、FLOWをはじめ