中日航空路線が就航５０年東京で記念レセプション6日、中日線就航50周年記念式典であいさつする呉江浩駐日大使。（東京＝新華社記者/張笑宇）【新華社東京9月8日】中国・日本間の航空路線就航50周年を祝う記念レセプションが6日、東京で開かれ、両国各界から500人余りが参加した。会場であいさつした福田康夫元首相は、日中国交正常化後の航空路線の就航は両国の人的・物的交流を促したとし、今後も重要な役割を果たして日中