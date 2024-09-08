お笑いコンビ、見取り図が８日放送のカンテレ「マルコポロリ！」に出演。東京での豪勢な生活を明かした。同番組にレギュラー出演していたが、２０２１年、東京進出に伴い、番組を卒業。それから３年たった現状を報告した。盛山晋太郎は、東野幸治の巧みな誘導で、住所や家賃などを次々と話した。それによれば「品川に家賃３０万円で住み、車は２０００万円のベンツＧクラスを所有。駐車場は品川で安い月極３万円」という。車