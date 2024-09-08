マイナンバーカードと健康保険証の一体化を巡り、林芳正官房長官が１２月と決まった現行保険証の廃止時期の見直しに言及したことについて、廃止を主導してきた河野太郎デジタル相は８日、「官房長官も閣内で政策を推し進めてきた一人だ。発言の真意を確認しなければいけない」と述べた。北海道新十津川町で記者団に語った。