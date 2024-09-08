日本相撲協会は８日、大相撲秋場所を初日から休場した横綱照ノ富士（３２）の診断書を公表し、「糖尿病、両変形性膝関節症で３週間の休業加療を要する」との内容だった。西十両３枚目の朝乃山（３０）は７月に左膝前十字靱帯（じんたい）の再建手術を受けており、「リハビリテーション中で秋場所の全休を要する」という。西十両９枚目の妙義龍（３７）は「左変形性膝関節症のため、秋場所の休場を要する」との診断書を提出した