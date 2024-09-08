8日午前0時40分ごろ、埼玉県上尾市上町2丁目の上尾警察署前にある国道17号と市道が交わる交差点で、緊急走行中のパトカーが軽乗用車と出合い頭で衝突した。軽乗用車に乗っていた20代くらいの男女4人が頭を打つなどしてけがをし、病院に搬送された。いずれも重傷とみられる。上尾署によると、パトカーは「路上で人が倒れている」という110番通報を受け、現場に向かう途中だった。赤色灯を付けてサイレンを鳴らし、赤信号の交差