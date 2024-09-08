◆大相撲▽秋場所初日（８日、東京・両国国技館）日本相撲協会は８日、秋場所初日から休場した十両・妙義龍（境川）の診断書を公表し、「左変形性膝関節症により、９月２２日までの安静加療を要する」などの内容だった。元関脇の妙義龍は今場所の番付は西十両９枚目。このまま途中出場せず全休なら幕下転落の可能性もあり、２０１１年名古屋場所から守ってきた関取の座を失う危機となっている。