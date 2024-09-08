◇パ・リーグソフトバンク―西武（2024年9月8日みずほﾍﾟｲﾍﾟｲＤ）ソフトバンクの2年目左腕・松本晴投手（23）は6回途中でマウンドを降りた。8月25日以来、3度目の先発だったが、5回に炭谷の適時三塁打を浴びるまで無失点のピッチングで起用に応えた。5回2死一、二塁でマウンドを岩井に譲ったが、5回2/3を3安打1失点。8三振を奪う好投だった。チームは今季ワーストの4連敗中。