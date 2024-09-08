南米のボリビアでは、これまでに山火事により3万平方キロメートル以上が焼け、政府が国家の非常事態を宣言しました。ボリビアの国防相は7日、会見で、このところ相次いでいる山火事によって、「牧草地と森林、あわせておよそ3万8000平方キロメートルが焼けた」と発表しました。日本の関東地方を超える面積が焼失したことになります。また、国防相は国家の非常事態を宣言し、これにより友好国などからより速く、効果的な支援を得ら