◆パ・リーグ日本ハム―オリックス（８日・エスコンフィールド）日本ハム・清宮幸太郎内野手（２５）が「３番・三塁」で先発し、自己記録を更新する１６試合連続安打をマークした。０―１で迎えた初回２死。オリックス先発・宮城の初球、甘く入った直球を仕留めて鮮やかに中前へ運んだ。２０年の初対戦から通算８打席ノーヒットに抑えられていた左腕から、計９打席目で初安打を記録した。３回の第２打席でも左前打を放ち、