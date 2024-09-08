【AFP＝時事】全米オープンテニス（US Open Tennis Championships 2024）の女子シングルスで初優勝し、四大大会（グランドスラム）通算3勝目を挙げたアリーナ・サバレンカ（Aryna Sabalenka）が、「夢を諦めないでくれた」家族に今回の勝利をささげたいと話した。世界ランキング2位のサバレンカは、7日の決勝でジェシカ・ペグラ（Jessica Pegula、米国）を7-5、7-5で下し、2連覇中の全豪オープン（Australian Open Tennis Tourna